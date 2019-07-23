شكرا لقرائتكم شاهد توقيع قفشة للأهلى فى منزل محمد يوسف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل الخليج 365 على صور ة توقيع محمد مجدي قفشه نجم بيراميدز للأهلى، والذي أصبح قريباً من الإنتقال للفريق الاحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقام قفشة بتوقيع عقود انتقاله لصفوف النادي الأهلي منذ فترة في منزل محمد يوسف، أحد كبار مشجعي القلعة الحمراء في منطقة التجمع الخامس.



قفشه

Advertisements

ويدخل الأهلى حالياً فى مفاوضات رسمية مع بيراميدز لضم قفشة لحين وضوح الرؤية في ملف استمرار أو رحيل بعض اللاعبين، خاصة الذين يلعبون في نفس مركزه ومنهم ناصر ماهر وصالح جمعة وعمار حمدي.

وانفرد اليوم السابع بنشر عقد قفشة مع بيراميدز لمدة 4 مواسم بداية من موسم 2018 وحتى موسم 2022، يحصل بمقتضاه اللاعب على مبلغ يقترب من 28 مليون جنيه طوال مدة التعاقد، فيما تضمن العقد وجوب مشاركة اللاعب فى 75 % من المباريات للحصول على نسبة المشاركة كاملة.