شكرا لقرائتكم شاهد توقيع قفشة للأهلى فى منزل محمد يوسف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حصل الخليج 365 على صور ة توقيع محمد مجدي قفشه نجم بيراميدز للأهلى، والذي أصبح قريباً من الإنتقال للفريق الاحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقام قفشة بتوقيع عقود انتقاله لصفوف النادي الأهلي منذ فترة في منزل محمد يوسف، أحد كبار مشجعي القلعة الحمراء في منطقة التجمع الخامس.
قفشه
ويدخل الأهلى حالياً فى مفاوضات رسمية مع بيراميدز لضم قفشة لحين وضوح الرؤية في ملف استمرار أو رحيل بعض اللاعبين، خاصة الذين يلعبون في نفس مركزه ومنهم ناصر ماهر وصالح جمعة وعمار حمدي.
وانفرد اليوم السابع بنشر عقد قفشة مع بيراميدز لمدة 4 مواسم بداية من موسم 2018 وحتى موسم 2022، يحصل بمقتضاه اللاعب على مبلغ يقترب من 28 مليون جنيه طوال مدة التعاقد، فيما تضمن العقد وجوب مشاركة اللاعب فى 75 % من المباريات للحصول على نسبة المشاركة كاملة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد توقيع قفشة للأهلى فى منزل محمد يوسف... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.