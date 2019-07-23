شكرا لقرائتكم تنظيم برنامج الرياضة من أجل التنمية لـ 6 آلاف فتاة من بنات الصعيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نظمت وزارة الشباب والرياضة برنامج الرياضة من اجل التنمية لتعليم المهارات الحياتية من خلال الرياضة لعدد 6 آلاف فتاة من بنات الصعيد فى المرحلة العمرية التى تتراوح بين 10 الى 19 عاما بمحافظتى اسيوط وقنا ، تم تنفيذ برنامج الرياضة من أجل التنمية لتحفيز المهارات الحياتية بالأنشطة الرياضية لبنات الصعيد، فى إطار برنامج الرياضة والنشاط البدنى لتحفيز المهارات الحياتية للفتيات والمنفذ بالشراكة بين وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الادارة العامة للقاعدة الشعبية ومنظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسيف ) وبدعم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وبدأت فعاليات تنفيذ الورشة الاولى لبنات محافظة اسيوط على مدار اسبوع ويستهدف البرنامج الوصول لفتيات المناطق الريفية النائية اللواتى حرمن من المشاركة فى الانشطة الرياضية والاجتماعية بسبب عدم اتاحة الفرصة لهن للتعليم او ممن تسربن قبل استكمال تعليمهن الاساسى . Advertisements ويعد البرنامج فى اطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتعزيز مفهوم الشمولية والدمج فى الرياضة ولتشجيع الفتيات على المطالبة بحقوقهن فى اللعب والترفيه كما تنص اتقاقية حقوق الطفل ،و يعد ايضا بمثابة استراتيجية شاملة لتحفيز الفتيات على المشاركة الفعالة وبناء الثقة بالنفس واكساب مهارات القيادة فضلا عن تشجيع المشاركة الفعالة فى الانشطة المجتمعية . وتم تظبيق البرنامج فعليا بين عامى ٢٠١٢ و ٢٠١٤ بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة فى محافظة اسيوط بهدف تعميم هذه التجرية المتميزة فى كافة محافظات الجمهورية .

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