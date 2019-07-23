شكرا لقرائتكم الأهلى ضد المقاولون .. لاسارتى يرسم خطة اصطياد الذئاب بالفيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى محاضرة بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم، للحديث بشكل عملي عن مواجهة المقاولون العرب، التي تقام مساء غد على استاد ببرج العرب.

ويشاهد لاعبو الأهلى خلال المحاضرة ملخص لمباريات المقاولون العرب، يقوم خلالها المدير الفني بشرح بعض الأمور الفنية والتكليفات الخاصة ببعض اللاعبين والتأكيد على النواحي الخططية التي سيتم استعراضها في المحاضرة، وحرص الجهاز الفني على مشاهدة المقاولون العرب أكثر من مرة للوقوف على بعض الجوانب الفنية والخططية قبل المواجهة التي تجمع الفريقين مساء غد في الإسكندرية.

ويستعد الأهلى لمواجهة المقاولون العرب بعد غدٍ الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية فى مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز ويحتاج الفريق الأحمر للفوز بتلك المباراة من أجل التتويج بشكل رسمى بلقب الدورى الممتاز فى نسخته الجارية بعد تعادل الزمالك مع الجونة بهدفين لمثلهما فى المباراة الأخيرة بالدورى.