شكرا لقرائتكم الأهلى ضد المقاولون .. لاسارتى يرسم خطة اصطياد الذئاب بالفيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى محاضرة بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم، للحديث بشكل عملي عن مواجهة المقاولون العرب، التي تقام مساء غد على استاد ببرج العرب.
ويستعد الأهلى لمواجهة المقاولون العرب بعد غدٍ الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية فى مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز ويحتاج الفريق الأحمر للفوز بتلك المباراة من أجل التتويج بشكل رسمى بلقب الدورى الممتاز فى نسخته الجارية بعد تعادل الزمالك مع الجونة بهدفين لمثلهما فى المباراة الأخيرة بالدورى.
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