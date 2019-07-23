سبورتنج يتعاقد مع نجم كرة السلة بالاتحاد السكندرى...

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جدة - عمرو شويل تعاقد نادى سبورتنج مع عمرو عبد القادر لاعب فريق السلة بنادى الاتحاد السكندرى لمدة موسمين تبدأ من الموسم المقبل بعد مفاوضات ناجحة بين الطرفين . وقد استعاد سبورتنج الثنائى محمد الليثى، ومحمد عبد الشافى، بعد أن انتهت إعارتهما فى الأندية التى تمت الاعارة الموسم الماضى، حيث كان الليثى معارا للجيش، وعبد الشافى للاوليمبى. ويشارك عمرو عبد القادر مع منتخب سلة الرجال فى بطولة الأفروكان المقامة بمالى. Advertisements يذكر أن سبورتنج حل خامسا فى بطولة دورى السوبر توج بها الزمالك ، بعدالتغلب على الجزيرة فى المباراة الفاصلة. سبورتنج،عمرو عبد القادر،الاتحاد السكندرى،اتحاد كرة السلة،أخبار الكرة المصرية

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