شكرا لقرائتكم طنطا يتعاقد مع خالد جمال ظهير أيسر يانى التركى لمدة 5 مواسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تعاقد مجلس إدارة طنطا بقيادة المحاسب فايز عريبى مع خالد جمال ظهير أيسر فريق يانى التركى لمدة 5 سنوات فى صفقة انتقال حر .
وسيتم قيد اللاعب تحت السن حيث أنه من مواليد 2000 أى أنه لم يتخطى الـ20 ربيعا حتى الآن وهو ما سيجعله ضمن فريق الشباب لأبناء السيد البدوى .
ومن جهته أشاد أيمن المزين المدير الفنى لطنطا باللاعب مطالبا الإدارة بحسم التعاقد معه ، ومؤكدا أنه سيكون أحد الدعائم الجيدة فى الموسم المقبل بالرغم من صغر سنه
ويعتبر اللاعب ضمن إفرازات قطاع الناشئين بالزمالك ، قبل أن يهرب ، ويعود مرة أخرى للدورى المصرى من بوابة طنطا .
كانت هذه تفاصيل خبر طنطا يتعاقد مع خالد جمال ظهير أيسر يانى التركى لمدة 5 مواسم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.