شكرا لقرائتكم طنطا يتعاقد مع خالد جمال ظهير أيسر يانى التركى لمدة 5 مواسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد مجلس إدارة طنطا بقيادة المحاسب فايز عريبى مع خالد جمال ظهير أيسر فريق يانى التركى لمدة 5 سنوات فى صفقة انتقال حر .

وسيتم قيد اللاعب تحت السن حيث أنه من مواليد 2000 أى أنه لم يتخطى الـ20 ربيعا حتى الآن وهو ما سيجعله ضمن فريق الشباب لأبناء السيد البدوى .

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ومن جهته أشاد أيمن المزين المدير الفنى لطنطا باللاعب مطالبا الإدارة بحسم التعاقد معه ، ومؤكدا أنه سيكون أحد الدعائم الجيدة فى الموسم المقبل بالرغم من صغر سنه

ويعتبر اللاعب ضمن إفرازات قطاع الناشئين بالزمالك ، قبل أن يهرب ، ويعود مرة أخرى للدورى المصرى من بوابة طنطا .