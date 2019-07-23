شكرا لقرائتكم الجبلاية: لم يتم تحديد هوية مدرب المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أسامة إسماعيل مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة، إنه لا صحة علي الإطلاق لما تردد مؤخرًا حول تحديد هوية المدير الفني الجديد لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم.

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ووفقا للمتحدث الرسمى بالجبلاية للموقع الرسمى لاتحاد الكرة ، أنه لم يناقش هوية المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني وأن كل ما تردد في هذا الصدد غير صحيح .

وأضاف إسماعيل، أن التركيز بالكامل داخل اتحاد الكرة في الوقت الحالي يتمركز حول كيفية النجاح في انهاء الموسم الكروي بشكل مميز وذلك بإسدال الستار علي مسابقتي الدوري الممتاز وكأس مصر لموسم 2019-2020 بشكل مشرف يليق بسمعة وتاريخ ومكانة الكرة المصرية علي كافة الأصعدة.