الآن: تعرف على نتيجة مباراة برشلونة وتشيلسي اليوم 23-7 في اللقاء الودي في الاستعدادت للموسم الكروي...

نقدم لكم نتيجة مباراة برشلونة وتشيلسي ، في انطلاقة الموسم الكروي الجديد للبلوجرانا تبدأ أولى الاستعدادت بمباراة ودية تمهيدية قوية حينما تلتقي برشلونة مع تشيلسي على ملعب سايتاما 2002، وتسعى البرسا اليوم للوقوف على مستوى الوافدين الجدد وأبرزهم اللاعب الفرنسي المتوج بكأس العالم الأخيرة أنطوان جريزمان ومدى اندماجهم في المنظومة.

مباراة برشلونة وتشيلسي

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية عشروالنصف في ظهيرة اليوم بتوقيت القاهرة الواحدة والنصف بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة، ودائما ما تأخد مباريات برشلونة وتشيلسي طابعا وبعدا آخر من الجدية حتى وان كانت ودية، فالبرسا تسعى من خلال هذه الاستعدادت لأن تبدأ بداية مميزة وتأمل في تحقيق لقب دوري أبطال اوروبا هذا العام والمحافظة على لقب الليجا.

برشلونة وتشيلسي اليوم

وقبل المباراة نشر تشيلسي عبر صفحته على تويتر مذكرا جماهيره بملخص مباراة 2012 في اياب دوري الأبطال فرد عليهم الحساب الرسمي للبرسا بأنها مجرد ذكريات ولكنهم لا يلعبوا في دوري الأبطال الآن في رد لهذا الفيديو، ولكن رد البلوز جاء ساخرا مما حدث للبلوجرانا في الموسم الماضي على يد ليفربول

نتيجة مباراة برشلونة وتشيلسي

نعرض لكم تشكيل فريق برشلونة بعد الاعلان الرسمي له: تير شتيجن، روبرتو، بيكيه، أومتيتي، ألبا، بوسكيتس، كولادو، أوريول بوسكيتس، ريكي بويج، ديمبلي، جريزمان.

عملية الاحماء الآن بين اللاعبين على أرض المباراة قبل انطلاقها بقليل