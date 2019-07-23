بمشاركة جريزمان: نتيجة مباراة برشلونة وتشيلسي اليوم في أولى استعدادت البرسا للموسم الجديد

نتيجة مباراة برشلونة وتشيلسي الودية وملخص أحداث المباراة كتابيا، يتابع اليوم عشاق الفريق الكتالوني برشلونة أولى مباريات الفريق التحضرية للموسم الجديد أمام الفريق اللندني تشيلسي والتي تقام في جولة آسيوية في موعد لم يتعود عليه أنصار الفريق وهو في الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت مكة، وينتظر جمهور البرسا الظهور الأول للصفقة التي أحدثت ضحة كبيرة ألا وهو اللاعب جريزمان بقميص البرسا

مباراة برشلونة وتشيلسي

وفي اطار صحفي تحدث لاعب برشلونة الحالي وأتليتكو مدريد السابق جريزمان مديا اعجابه بفريق ليفربول الانجليزي بسبب عشق وحماسة جماهيره له وأعرب عن أمنيته بأن يتوج باللقب لقب البريميرليج قريبا، وتحدث أيضا حول مدى انتقال نيمار للبرسا فأكد أنها صفقة معقدة للغاية إلا أنه معجب بنيمار فهو لاعب على مستوى عالي.

برشلونة وتشيلسي

وعلى صعيد مباراة اليوم فان آخر لقاء جمع بين البرسا والبلوز انتهى بفوز برشلونة بثلاثية نظيفة في بطولة دوري الأبطال في دور الستة عشر بعد مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل الايجابي، أما عن آخر مباراة ودية جمعت بين الفريقين فقد انتهى لصالح تشيلسي بركلات الترجيح في عام 2015.

نتيجة مباراة برشلونة وتشيلسي

أعلن أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عن التشكيل الذي سيخوض مواجهة اليوم: تير شتيجن، روبرتو، بيكيه، أومتيتي، ألبا، بوسكيتس، كولادو، أوريول بوسكيتس، ريكي بويج، ديمبلي، جريزمان.