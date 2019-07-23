لاسارتي يعدل موعد المران الأخير للأهلي قبل لقاء المقاولون

قام المدير الفني للنادي الأهلي “مارتن لاسارتي” بتعديل موعد المران الأخير للفريق والذي كان من المقرر له اليوم الثلاثاء قبل مباراة المقاولون العرب المقرر لها مساء غدا الأربعاء 24 يوليو.

ومن المفترض أن يقام مران الفريق الأخير قبل مواجهة المقاولون في تمام العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك وفقا للجدول الزمني لاستعداد الفريق قبل مباراة المقاولون العرب، والذي سبق وتم وضعه، على أن يتجه الفريق إلى الإسكندرية بعد تناول وجبة الغداء استعدادا للمباراة المرتقبة، ولكن قام الجهاز الفني للفريق بقيادة لاسارتي بتغيير خطة الفريق ليتم تغيير موعد المران الأخير ليصبح في تمام الخامسة مساءا، على أن يغادر بعدها الفريق متجها إلى الإسكندرية.