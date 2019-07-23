رئيس الزمالك يوضح حقيقة مفاوضاته مع حسام البدري

صرح مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك موضحا حقيقة الأنباء التي تداولت مؤخرا حول مفاوضاته وحديثه مع حسام البدري “مدرب الأهلي السابق” للتعاقد معه خلال الفترة القادمة وتوليه مهام الإدارة الفنية للفارس الأبيض.

ونفي منصور كافة الشائعات التي تداولت خلال الفترة الأخيرة حول هذا، مؤكدا أنه في حال رغبته في التعاقد مع البدري سيفعل ذلك دون خشية أحد، مشيرا إلى أن جروس هو المسئول الوحيد عن مستوي الفريق وتراجع نتائجه وليس خالد جلال.

وجاء ذلك بعد أن اعتذر البدري عن مهام إدارة نادي بيراميدز بعد عام وحيد من توليه العمل الإداري بالفريق، نجح خلاله في تكوين الفريق وتحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات، ولكن استقر البدري مؤخرا على العودة إلى العمل كمدرب والابتعاد عن العمل الإداري.