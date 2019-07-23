تغييرات بالجملة في تشكيلة المقاولون لمواجهة الأهلي

استقر مدرب المقاولون العرب، عماد النحاس على إجراء بعض التغييرات الجذرية في تشكيلة الفريق المقرر خوض مباراة الأهلي بها، والتي ستقام غدا الأربعاء 24 يوليو ضمن مؤجلات الأسبوع الثالث والثلاثين بالدوري الممتاز.

ويغيب عن تشكيلة الفريق كل من أحمد علي المنتقل إلى صفوف فريق بيراميدز خلال الفترة الأخيرة، وطاهر محمد طاهر الذي يخضع لبرنامج تأهيلي بعد شفاءه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، كما يغيب أيضا إسلام فؤاد المنتقل إلى صفوف طلائع الجيش.

ويسعى النحاس إلى إيجاد بدائل كفء للاستعانة بها في منطقة الهجوم خلال لقاء المارد الأحمر، في ظل العديد من الغيابات التي يعاني منها الفريق؛ حيث سيلجأ إلى تجربة بعض لاعبي الفريق الذين لم يشاركوا في المباريات خلال الموسم الحالي، ضمن خطط الإدارة لتقييم لاعبي الفريق والحكم عليهم قبل انتهاء الموسم الحالي وبدء منافسات الموسم الكروي الجديد.