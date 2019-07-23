لاسارتي يستقر على تشكيل الأهلي في مواجهة المقاولون العرب

يستعد النادي الأهلي لخوض لقاء المقاولون العرب المقرر له غدا الأربعاء الموافق 24 يوليو؛ حيث تنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة السعودية.

ويخوض المارد الأحمر اللقاء وهو محتل لصدارة الترتيب برصيد 74 نقطة؛ حيث يفصل بينه وبين الزمالك المنافس على البطولة بعد أن انهي بيراميدز جميع مباريات الرسمية بالبطولة، 5 نقاط فقط والتي يأمل الفارس الأبيض في حصدها من المباراتين المتبقيتين له بالدوري وتعثر المارد الأحمر.

واستقر المدير الفني للمارد الأحمر، مارتن لاسارتي على تشكيلة الفريق الأساسية المقرر خوض لقاء الذئاب بها، وجاءت على النحو التالي: