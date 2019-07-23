الزمالك يواصل تدريباته استعدادا للدراويش على ملعب بتروسبورت

استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك على خوض المران الأخير للفريق قبل لقاء الإسماعيلي المقرر له في الثامنة من مساء غدا الأربعاء 24 يوليو، على ملعب بتروسبورت.

ويستعد الزمالك لخوض لقاء الدراويش غدا الأربعاء الموافق 24 يوليو ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين ببطولة الدوري المصري الممتاز، ويسعى الفريق الأبيض إلى الفوز باللقاء وحصد الثلاث نقاط بعد ضياع نقطتين خلال مباراة الجونة التي انتهت بتعادل الفريقين إيجابيا بهدفين لكل منهما.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 69 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن بيراميدز صاحب الوصافة و5 نقاط عن النادي الأهلي المحتل للصدارة برصيد 74 نقطة؛ حيث يحتاج الفريق الأبيض إلى تخطي فريق الأهرام لضمان المشاركة في دوري أبطال إفريقيا.