الإسماعيلي يغادر متجها للقاهرة استعدادا للزمالك

يغادر فريق الكرة بالنادي الإسماعيلي في مساء اليوم الثلاثاء متجها إلى القاهرة، في إطار الاستعدادات لمواجهة نادي الزمالك في اللقاء المرتقب ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين المقرر إقامته في الثامنة من مساء غدا الأربعاء 24 يوليو على ملعب بتروسبورت.

ومن المقرر أن يخوض الفريق المران الأخير له على ملعبه قبل الانطلاق إلى القاهرة، على أن يدخل اللاعبون معسكرا مغلقا بعدها للمحافظة على تركيزهم قبل مواجهة الفارس الأبيض.

ويقع الدراويش في المركز السابع بجدول الترتيب بـ43 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 69 نقطة بعد التعادل إيجابيا أمام الجونة وضياع نقطتين.

وينحصر الصراع على بطولة الدوري بين قطبي الكرة المصرية “الأهلي والزمالك” خاصة وأن الفارق بينهما 5 نقاط فقط في ظل وجود مباراتين لكل منهما ومن بينها لقاء سيجمع بينهما في ختام منافسات البطولة.