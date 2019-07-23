الأهلي يدرس إعارة ناصر ماهر بالصيف المقبل

تدرس لجنة التخطيط التابعة للنادي الأهلي ما تقدم به الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي من اقتراحات حول إعارة اللاعب ناصر ماهر خلال الميركاتو الصيفي المقبل، خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت تلقى النادي العديد من العروض المحلية والخارجية للاستفادة من خدمات ناصر خلال الصيف المقبل.

وصرح مصدر موثوق بجهاز الكرة مؤكدا أن اللاعب لم يكن ضمن قائمة اللاعبين الراحلين عن المارد الأحمر، خاصة وأن الفريق بحاجة إلى خدماته خلال الفترة القادمة، إلا أن الأزمة التي أثارها اللاعب خلال معسكر إسبانيا عدلت من ذلك وتسببت في مناقشة إعارته في حال تلقى عرضا مناسبا، وبالتالي فإن اللاعب يخرج من حسابات الجهاز الفني خلال مباراتي المقاولون والزمالك المقرر لهما في 24 و28 يوليو في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز.