لجنة الحكام تستبعد جهاد جريشة وأمين عمر من مواجهات الأهلي والزمالك المتبقية بالدوري

قامت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم باستبعاد كل من جهاد جريشة وأمين عمر من إدارة مباريات قطبي الكرة المصرية “الأهلي والزمالك” المتبقية ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الحكمين قد طالبا بذلك من لجنة الحكام؛ حيث يعاني الثنائي من الإجهاد والتعب نظرا لمباريات ومعسكرات الحكام خلال الفترة الماضية، فضلا عن مشاركتهما في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت في مصر في 21 يونيو واستمرت حتى 19 يوليو.

ويتبقى ثلاث مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز وهي لقاء الإسماعيلي والزمالك، المقاولون والأهلي المقرر لهما غدا الأربعاء 24 يوليو، ومباراة الأهلي والزمالك المحدد لها يوم الأخذ القادم في ختام مباريات الدوري الممتاز.