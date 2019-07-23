رسميا.. إسلام عيسى في بيراميدز

صرح نادي بيراميدز معلنا عن التعاقد مع لاعب المصري البورسعيدي “إسلام عيسى” بشكل رسمي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مؤكدا أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة للتعاقد مع اللاعب وأنه بين صفوف فريق الأهرام حاليا بشكل رسمي.

وكان إسلام عيسى قد انضم إلى صفوف النادي البورسعيدي خلال الميركاتو الشتوي قبل الأخير قادما من فريق النصر مقابل عشرة ملايين جنيه؛ حيث شارك في منافسات الفريق خلال الموسم الحالي وتمكن من إحراز 7 أهداف وصناعة 5 أهداف أخري.

يجدر بالإشارة أن فريق بيراميدز يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 70 نقطة، وكان قد أنهى جميع مبارياته الرسمية بالبطولة ويفصل بينه وبين نادي الزمالك صاحب المركز الثالث نقطة وحيدة، في ظل وجود مباراتين متبقيتين للزمالك بالدوري.