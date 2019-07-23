مرتضى منصور يحذر عماد النحاس من تفويت مباراة الأهلي

وجه المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تحذير شديد اللهجة إلى الكابتن عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون العرب، من تكرار سيناريو مباراة أسوان أمام الأهلي موسم 2016.

وتغلب الأهلي على فريق أسوان برباعية نظيفة خلال موسم 2016، واتهم رئيس الزمالك عماد النحاس، مدرب أسوان وقتها، بتفويت المباراة للمارد الأحمر.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية: "من الوارد أن يتعثر الأهلي أمام المقاولون، ويتبقى للزمالك مباراتان يفوز بهما ويتوج بالدوري".

وأضاف:" سأنتظر مباراة المقاولون والأهلي ولن يُسمح لعماد النحاس بتكرار سيناريو أسوان أمام الأهلي مرة أخرى".

وكانت عاصفة قوية قد ضربت أرجاء القلعة البيضاء بعد تعادل الزمالك مع الجونة أول أمس بهدفين لكل منهما وضياع أماله بصورة كبيرة في حصد لقب الدوري الذي اقترب بشدة من فريق الاهلي الذي يحتاج إلى الفوز على نادي المقاولون في مباراته غدا ليتوج بالبطولة.