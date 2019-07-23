شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحاضر لاعبيه بالفيديو قبل مواجهة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى محاضرة بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم، للحديث بشكل عملى عن مواجهة المقاولون العرب، التى تقام مساء غد على استاد ببرج العرب.

ويشاهد لاعبو الأهلى خلال المحاضرة ملخص لمباريات المقاولون العرب، يقوم خلالها المدير الفنى بشرح بعض الأمور الفنية والتكليفات الخاصة ببعض اللاعبين والتأكيد على النواحى الخططية التى سيتم استعراضها فى المحاضرة، وحرص الجهاز الفنى على مشاهدة المقاولون العرب أكثر من مرة للوقوف على بعض الجوانب الفنية والخططية قبل المواجهة التي تجمع الفريقين مساء غد فى الإسكندرية.

ويستعد الأهلى لمواجهة المقاولون العرب غدا الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية فى مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز ويحتاج الفريق الأحمر للفوز بتلك المباراة من أجل التتويج بشكل رسمى بلقب الدورى الممتاز فى نسخته الجارية بعد تعادل الزمالك مع الجونة بهدفين لمثلهما فى المباراة الأخيرة بالدورى.