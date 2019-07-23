شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لا صحة لتحديد هوية مدرب المنتخب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أسامة إسماعيل مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمى باسم اتحاد الكرة أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد مؤخرًا حول تحديد هوية المدير الفنى الجديد لمنتخبنا الوطنى الأول لكرة القدم.

ووفقا للمتحدث الرسمى بالجبلاية للموقع الرسمى لاتحاد الكرة، أنه لم يناقش هوية المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى وأن كل ما تردد فى هذا الصدد غير صحيح.

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وأوضح إسماعيل أن التركيز بالكامل داخل اتحاد الكرة فى الوقت الحالى يتمركز حول كيفية النجاح فى انهاء الموسم الكروى بشكل مميز، وذلك بإسدال الستار على مسابقتى الدورى الممتاز وكأس مصر لموسم 2019-2020 بشكل مشرف يليق بسمعة وتاريخ ومكانة الكرة المصرية على كل الأصعدة.