شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد توقيع قفشة للأهلى فى منزل محمد يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على صور ة توقيع محمد مجدى قفشة نجم بيراميدز للأهلى، والذى أصبح قريباً من الانتقال للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقام قفشة بتوقيع عقود انتقاله لصفوف النادى الأهلى منذ فترة فى منزل محمد يوسف، أحد كبار مشجعى القلعة الحمراء فى منطقة التجمع الخامس.

ويدخل الأهلى حالياً فى مفاوضات رسمية مع بيراميدز لضم قفشة لحين وضوح الرؤية فى ملف استمرار أو رحيل بعض اللاعبين، خاصة الذين يلعبون فى نفس مركزه ومنهم ناصر ماهر وصالح جمعة وعمار حمدى.

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وانفرد ”الخليج 365” بنشر عقد قفشة مع بيراميدز لمدة 4 مواسم بداية من موسم 2018 حتى موسم 2022، يحصل بمقتضاه اللاعب على مبلغ يقترب من 28 مليون جنيه طوال مدة التعاقد، فيما تضمن العقد وجوب مشاركة اللاعب فى 75% من المباريات للحصول على نسبة المشاركة كاملة.

صورة-توقيع-قفشة-للاهلى