شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف موقف بيراميدز من بيع قفشة للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط اسم محمد مجدى قفشة نجم خط وسط نادى بيراميدز بالانتقال لصفوف النادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم القلعة الحمراء بشكل رسمى بالموسم الكروى الجديد. وكان قفشة وقع عقود انتقاله لصفوف النادى الأهلى منذ فترة فى منزل محمد يوسف، أحد كبار مشجعى القلعة الحمراء فى منطقة التجمع الخامس. ويكشف سوبر كورة موقف نادى بيراميدز من بيع قفشة للأهلى، حيث من المقرر أن تعقد جلسة أخرى خلال الساعات القادمة بين مسئولى الناديين للتفاوض. Advertisements ويرغب بيراميدز فى ضم أكثر من لاعب فى صفوف الأهلى أبرزهم محمد شريف وحسين السيد وأحمد ريان. لمعرفة موقف بيراميدز من بيع قفشة للأهلى عبر سوبر كورة اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة يكشف موقف بيراميدز من بيع قفشة للأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.