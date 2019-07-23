شاهد.. كواليس استعدادات شباب اليد قبل مواجهة صربيا فى مونديال إسبانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه، منذ قليل، منتخب شباب كرة اليد على صالة تدريب الفريق بمونديال إسبانيا لخوض تدريبات الاستعدادات الأخيرة قبل مواجهة صربيا غدا الأربعاء فى دور الـ16 بالمونديال.
وتناول منتخب شباب اليد الإفطار فى التاسعة صباح اليوم وخضع لفترة راحة قبل التوجه إلى خوض مران رئيسى، على أن يقيم الجهاز الفنى محاضرة فى الساعة مساء اليوم لشرح نقاط القوة والضعف للمنتخب الصربى.
ونجح منتخب مصر للشباب فى التأهل إلى دور الـ16 كأول مجموعته بالفوز على فرنسا، فى ختام الدور الأول بنتيجة 37 / 32، وتحقيق العلامة الكاملة.
وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى المونديال تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ، ويحقق فوزرا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت، وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا.
وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.
الاستعداد للمران
تدريبات شباب اليد
جانب منالتدريبات
تدريب المنتخب
كواليس منتخب شباب اليد
فراعنة اليد يستقلون الحافلة
منتخب شباب اليد
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