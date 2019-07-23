شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن جاهزية رمضان والشيخ ووحيد للمشاركة فى التدريبات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد محمود طبيب الأهلى جاهزية الثلاثى رمضان صبحى وأحمد الشيخ ومحمود وحيد بعد تماثلهم للشفاء ومشاركتهم فى مران الفريق أمس الثلاثاء.
وقال طبيب الأهلى إن اللاعبين الثلاثة جاهزون من الناحية الطبية، ولم يصدر عنهم أى شكوى عقب نهاية المران، وكان رمضان صبحى ومحمود وحيد قد تعرضا لإصابة فى العضلة الضامة، فيما اشتكى الشيخ من كدمة فى أصبع القدم، وانتظم الثلاثى فى مران الفريق الجماعى أمس.
ويستعد الأهلى لمواجهة المقاولون العرب مساء غد الأربعاء على استاد الجيش فى برج العرب ضمن منافسات الأسبوع قبل الأخير لبطولة الدورى العام.
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