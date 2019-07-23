شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ برنامج الرياضة من أجل التنمية لتحفيز المهارات الحياتية لبنات الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار برنامج الرياضة والنشاط البدنى لتحفيز المهارات الحياتية للفتيات والمنفذ بالشراكة بين وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الادارة العامة للقاعدة الشعبية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، نظمت وزارة الشباب والرياضة برنامج الرياضة من أجل التنمية لتعليم المهارات الحياتية من خلال الرياضة لـ6 آلاف فتاة من بنات الصعيد فى المرحلة العمرية من 10 إلى 19 عاما بمحافظتى أسيوط وقنا.

بدأت فعاليات تنفيذ الورشة الأولى لبنات محافظة أسيوط على مدار أسبوع ويستهدف البرنامج الوصول لفتيات المناطق الريفية النائية اللاتى حرمن من المشاركة فى الأنشطة الرياضية والاجتماعية بسبب عدم إتاحة الفرصة لهن للتعليم أو ممن تسربن قبل استكمال تعليمهن الأساسى.

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يأتى هذا البرنامج فى إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتعزيز مفهوم الشمولية والدمج فى الرياضة ولتشجيع الفتيات على المطالبة بحقوقهن فى اللعب والترفيه، كما تنص اتقاقية حقوق الطفل، ويعد أيضا بمثابة استراتيجية شاملة لتحفيز الفتيات على المشاركة الفعالة وبناء الثقة بالنفس واكساب مهارات القيادة فضلا عن تشجيع المشاركة الفعالة فى الانشطة المجتمعية.

جدير بالذكر أن هذا البرنامج تم تطبيقه فعليا بين عامى 2012 و2014 بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة فى محافظة أسيوط بهدف تعميم هذه التجرية المتميزة فى كل محافظات الجمهورية.