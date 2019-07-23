شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. بيراميدز يصدم الأهلى بطلب ضم نجم دفاعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مفاجأة من العيار الثقيل وبعد عودة العلاقات بين الأهلى وبيراميدز، طلب مسئولو بيراميدز التعاقد مع نجم الفريق الأحمر والمنتخب الوطنى أحمد فتحى لتدعيم دفاعات الفريق فى الموسم الجديد.

ويكثف الأهلى مفاوضاته فى الوقت الحالى مع بيراميدز لضم ثنائى الفريق محمد مجدى قفشة ورجب بكار بعد تراجع أسهم على جبر فى الانتقال للقلعة الحمراء، بعد الاقتراب من ضم محمود متولى مدافع الإسماعيلى، بالإضافة لمغالاة على جبر بشدى فىما يخص طلباته بعقده الشخصى.

وتلقى مسئولو الأهلى ترحيباً من إدارة بيراميدز فى صفقة شراء محمد مجدى قفشة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد الجلسة التى جمعت الوكيل المكلف بإنهاء الصفقة من الأهلى مع إدارة بيراميدز أمس، فى الوقت الذى لازال هناك تمسك من جانب بيراميدز برجب بكار ظهير أيمن الفريق.

لمعرفة نجم الأهلي الذى طلب بيراميدز التعاقد معه اضغط هنا