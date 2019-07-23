شكرا لقرائتكم خبر عن من هو طارق محروس القائد الفنى للفراعنة فى مونديال إسبانيا لليد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع طارق محروس المدير الفنى لمنتخب شباب كرة اليد أن يحصل على إشادات واسعة فى ظل النتائج القوية التى يحققها أحفاد الفراعنة فى مونديال إسبانيا فى نتائج غير مسبوقة فى تلك المرحلة السنية.

ونجح محروس فى قيادة الفراعنة لتحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول والتأهل على دور الـ16 كأول مجموعته بالفوز على منتخبات كل من أستراليا ونيجيريا والسويد وكوريا الجنوبية وأخيرا فرنسا بطل العالم.

ويرصد ”الخليج 365” نبذة عن المديرالفنى للفراعنة فى التقرير التالى: لعب طارق محروس صاحب الـ53 عاما فى صفوف النادى الأهلى واستطاع الحصول معه على عدد من البطولات، وعقب اعتزاله اللعبة حصل على العديد من الشهادات فى مجال كرة اليد أبرزها الورة التدريبية العالمية بألمانيا من جامعة ليبزك عام 1995 والدورة الدولية للإتحاد الأوروبى بالمجر عام 2009.

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ونجح فى قيادة العديد من الأندية والقطاعات، حيث شغل مناصب مدرب قطاع الناشئين بالأهلى والفريق الأول والمدير الفنى لفريق اتحاد الشرطة والمدرب العالم لمنتخب مصر رجال والمدير الفنى للجزيرة الإماراتى.

كما نجح محروس فى الحصول على المركز الثالث مع المنتخب فى بطولة العالم للقارات، وهو مدربا عام 2009 فضلا عن ذهبية دورة الألعاب الأفريقية بالجزائر عام 2007 وبطولة أفريقيا للمنتخبات الأولمبية عام 2009، وبطولة أمم أفريقيا للشباب عام 2018، وحصل على العديد من البطولات الأفريقية خلال قيادته للنادى الأهلى.



طارق محروس طارق محروس



طارق محروس طارق محروس