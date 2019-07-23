شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. حكام مواجهتى حسم الدورى صداع فى رأس الجبلاية.. وهذا الرباعى الأقرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا صوت يعلو فوق مباراتى الأهلى مع المقاولون، والزمالك أمام الإسماعيلى، التى ستقام غدا الأربعاء فى الثامنة مساء ضمن مؤجلات الأسبوع الثالث والثلاثين من منافسات الدورى المصرى.

ويحتل الأهلى صدارة الدورى برصيد 74 نقطة بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز فى 23 مباراة وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 4، ويأتى فى الوصافة نادى بيراميدز برصيد 70 نقطة من 34 مباراة، حقق الفوز فى 19 وتعادل فى 13 وخسر لقاءين، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 69 نقطة من 32 مباراة، فاز فى 20 وتعادل فى 9 وخسر 3 مباريات.

أحداث مباراة الزمالك والجونة وضعت لجنة الحكام فى اتحاد الكرة فى أزمة كبيرة، بسبب الأحداث التحكيمية التى شهدتها المباراة، وأصبحت اللجنة مطالبة بتعيين حكام على قدر كبير من الكفاءة والخبرة لأن هذه المباراة لا تتحمل أى أخطاء تؤثر على نتيجة المباراة، حيث يحتاج الأهلى لتحقيق الفوز على المقاولون حتى يضمن التتويج بالدورى المصرى بغض النظر عن نتائج مباراة الزمالك مع الإسماعيلى، ولا مباراة القمة التى تجمع الفريقين يوم 28 يوليو الجارى.