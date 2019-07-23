شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يسابق الزمن لحسم 5 صفقات بعد مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكثف لجنة التعاقدات بالاسماعيلي مجهوداتها لاتمام خمسة صفقات سيتم الإعلان عنها عقب مواجهة الزمالك لتدعيم صفوف الدراويش، استعدادا للموسم الجديد

الإسماعيلي لم يدعم صفوفه حتى الآن بأي صفقة، باستثناء تفعيل بند شراء المهاجم الناميبي بينسون شيلونجو المعار من نادي سموحة لمدة 3 سنوات مقبلة، بعدما تم دفع مبلغ 3 ملايين جنيه للنادي السكندري ، ويسعى مسئولو الدراويش، لحسم تدعيمات الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة، لكي تبدأ مع الفريق فترة الإعداد للموسم الجديد عقب مباراة الزمالك المقبلة.

ويلتقي الإسماعيلي مع الزمالك غدا الأربعاء على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ27 من مسابقة الدوري الممتاز.