شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يتعاقد مع عمرو عبد القادر لاعب سلة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد نادى سبورتنج مع عمرو عبد القادر لاعب فريق السلة بنادى الاتحاد السكندرى لمدة موسمين، تبدأ من الموسم المقبل بعد مفاوضات ناجحة بين الطرفين .

وقد استعاد سبورتنج الثنائى محمد الليثى ، و محمد عبد الشافى ، بعد أن انتهت إعارتهما فى الأندية التى تمت الاعارة الموسم الماضى، حيث كان الليثى معارا للجيش، وعبد الشافى للاوليمبى .

ويشارك عمرو عبد القادر مع منتخب سلة الرجال فى بطولة الأفروكان المقامة بمالى .

يذكر أن سبورتنج حل خامسا فى بطولة دورى السوبر توج بها الزمالك ، بعدالتغلب على الجزيرة فى المباراة الفاصلة.