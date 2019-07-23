اتحاد الكرة ينفي شائعات تحديد هوية المدير الفني للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أسامة إسماعيل مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة إنه لا صحة علي الإطلاق لما تردد مؤخرًا حول تحديد هوية المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

وأضاف: "اتحاد الكرة لم يناقش هوية المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني سواء من قريب أو بعيد، وكل ما تردد في هذا الصدد عار تماما من الصحة، والحديث عن تشكيل لجان لاختيار الجهاز الفني لا أساس له من الصحة".

وأوضح أسامة إسماعيل: "التركيز بالكامل داخل اتحاد الكرة في الوقت الحالي يتمركز حول كيفية النجاح في إنهاء الموسم الكروي بشكل مميز وذلك بإسدال الستار علي مسابقتي الدوري الممتاز وكأس مصر لموسم 2019-2020 بشكل مشرف يليق بسمعة وتاريخ ومكانة الكرة المصرية علي كافة الأصعدة".

وكان هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المستقيل من منصبه، أعلن عن إقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري بعد الخروج من دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 على يد جنوب أفريقيا بهدف نظيف.