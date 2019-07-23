مصدر: الزمالك يطلب من عواد توضيح حقيقة مفاوضاته مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

تواصل مسؤولو نادي الزمالك مع محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي للاستفسار عن الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح مصدر لمصراوي -رفض ذكر اسمه- أن مسؤولو الزمالك قاموا بالتواصل مع عواد للاستفسار عن حقيقة مفاوضاته مع الأهلي.

يأتي ذلك بعدما ترددت أنباء عن وجود مفاوضات قوية من قبل مسؤولي الأهلي مع حارس الإسماعيلي لضمه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان الزمالك توصل لاتفاق مع الحارس على كافة التفاصيل الخاصة بشأن انتقاله للقلعة البيضاء ويتبقى الاتفاق مع الإسماعيلي.