محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:
تواصل مسؤولو نادي الزمالك مع محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي للاستفسار عن الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأوضح مصدر لمصراوي -رفض ذكر اسمه- أن مسؤولو الزمالك قاموا بالتواصل مع عواد للاستفسار عن حقيقة مفاوضاته مع الأهلي.
يأتي ذلك بعدما ترددت أنباء عن وجود مفاوضات قوية من قبل مسؤولي الأهلي مع حارس الإسماعيلي لضمه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكان الزمالك توصل لاتفاق مع الحارس على كافة التفاصيل الخاصة بشأن انتقاله للقلعة البيضاء ويتبقى الاتفاق مع الإسماعيلي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر: الزمالك يطلب من عواد توضيح حقيقة مفاوضاته مع الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.