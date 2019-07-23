"الأصلح لقيادة النادي ويتعرض لحملة ممولة".. الغندور يعلن دعمه لرئيس الزمالك



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد :

قال خالد الغندور، قائد الزمالك الأسبق، إن رئيس الزمالك الحالي هو الأصلح لقيادة النادي في الفترة الحالية، معترضًا على دعوات رحيله.

وانتشر "هاشتاج" على "تويتر" يطالب رئيس الزمالك بالرحيل عن النادي الأبيض.

وأضاف عبر برنامج "الزمالك اليوم" في الساعات الأولى من اليوم، الثلاثاء:

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"رئيس الزمالك شخصية عامة ومسئولة، وعضو مجلس نواب، وهو مسئول عما يقوله وليس دوري انتقاده على الهواء".

وتابع: "رئيس الزمالك يتعرض لحملة ممنهجة وممولة من بعض الصفحات لسبه والتقليل من أي بطولات يحققها، فبدلاً من الإشادة بالفوز ببطولة الكونفدرالية تم انتقاده والنيل منه".

واستطرد: "بقالي 14 سنة بشتغل في الإعلام و15 سنة بلعب في الزمالك، وأقول لمن ينتقد الرئيس الحالي: هو إنت بتفهم كورة أحسن مني؟.. أنا نظرتي للحياة أصبحت مختلفة.. أعلم دوري الحالي جيدا".