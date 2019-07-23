مصدر يكشف: ضربة قوية للأهلي بإعلان ثاني صفقاته الصيفية خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد مصدر بالأهلي، أن النادي حصل على توقيع محمد مجدي "أفشة" لاعب بيراميدز، بعد مفاوضات بين الناديين.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"الخليج 365"، أن الإعلان عن ضم أفشة سيكون خلال الساعات القليلة القادمة.

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ولعب أفشة 23 مباراة بالدوري مع بيراميدز سجل خلالهم 5 أهداف، وصنع 7، فيما خاض مباراة بالكأس سجل خلالها هدفا.

وسيعد أفشة ثاني صفقات الأهلي الصيفية بعد ضم المالي أليو ديانج من نادي مولودية الجزائر.

ويلعب الأهلي مساء الأربعاء، أمام المقاولون في الجولة قبل الاخيرة للدوري، حيث يسعى للفوز للتتويج رسميا بلقب الدوري.