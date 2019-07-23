الرجاء المغربي يحدد موقفه من التعاقد مع بو طيب وأزارو وأحداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قال سعيد وهبي، المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء البيضاوي، إن فريقه غير مهتم بالتعاقد مع خالد بو طيب مهاجم الزمالك كاشفاً عن وصول المفاوضات مع النادي الأبيض حول جناحه حميد أحداد إلي مراحل متقدمه.

وأضاف المتحدث الرسمي لنادي الرجاء في تصريحات تيلفزيونية لبرنامج "إلعبها صح" أن بوطيب المهاجم الدولي لأسود الأطلس غير مؤهل للدفاع عن ألوان فريقه مؤكداً في الوقت نفسه عل صعوبة التعاقد مع وليد أزارو مهاجم الأهلي.

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وفسر وهبي " هناك عقبات تمنع مجرد التفكير فى أزارو، أولها سعر اللاعب ورغبته فى الإحتراف في أوروبا بالإضافة إلى تمسك ناديه ببقاءه فهو المهاجم الأساسي ولاعب مهم فى هجوم الأهلي".

وحول المفاوضات مع حميد أحداد نجم الزمالك رد وهبي" المفاوضات في مراحل متقدمة ولدينا رغبة فى حسمها بعد فقد محسن بن ياجور الذى انتقل لنادي الضمك السعودي ".

وأنهى " اللاععب المصري مميز ونتمنى أن نحصل علي بعض اللاعبين من الدوري المصري".