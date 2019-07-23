ثلاثي الأهلي يدعم قائمة الفريق أمام المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

يخوض النادي الأهلي مرانه الأخير في الرابعة عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة المقاولون في الجولة قبل الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسافر الأهلي للإسكندرية عقب مران اليوم، للمبيت هناك قبل مواجهة ذئاب الجبل على ملعب برج العرب.

ويُعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، القائمة التي ستسافر للإسكندرية، بعد مران اليوم.

وأكد خالد محمود، طبيب الفريق في تصريحات صحفية، جاهزية الثلاثي رمضان صبحي، وأحمد الشيخ، ومحمود وحيد، بعد تماثلهم للشفاء.

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وشكا الثنائي رمضان صبحي ومحمود وحيد، من إصابة بالعضلة الضامة، فيما اشتكى الشيخ من كدمة في أصبع القدم.

ويعقد لاسارتي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم، مع مشاهدة ملخص لمباريات المقاولون السابقة، للوقوف على بعض الجوانب الفنية والخططية.

ويخضع لاعب الفريق العائد من إعارة للاتحاد السكندري، لفحص طبي قبل انطلاق مران اليوم، بعد تعرضه لكدمة في وجه القدم بمران أمس.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 74 نقطة، وبفارق 5 نقاط أمام الزمالك صاحب المركز الثالث.

ويسعى الأهلي للفوز بمواجهة المقاولون العرب من أجل التتويج رسميا ببطولة الدوري رقم 41 في تاريخه.