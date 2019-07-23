إنبي يتعاقد مع مصطفى صفوت ولاعب هايتي استعدادا للموسم الجديد

تعاقد نادي إنبي برئاسة المهندس علاء خشب، مع الثنائي مصطفى صفوت لاعب وسط الفريق الأول بنادي كهرباء الإسماعيلية، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، وجونييل دازايير لاعب وسط ايضا من هايتي.
وجاء التعاقد مع مصطفى صفوت لمدة خمسة مواسم بعد أن ظهربشكل جيد مع فريقه ،ومتابعة علي ماهر المدير الفني له طوال الفترة الماضية لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.
ويستعد الفريق البترولي، للدخول في معسكر مغلق يتخلله مباراتان وديتان، استعدادا لإنطلاق الدوريالممتاز
ويلتقي الفريق البترولي مع المتحدة وديا غدا للوقوف على اللاعبين الجدد حيث يسعى على ماهر المدير الفني لتجربة عدد من الناشئين حيث يوجد حوالي 20 ناشئا يشاركون في التدريبات للوقوف على مستواهم تمهيدا لضم افضلهم.
وسوف يدخل الفريق في معسكر بالاسكندرية خلال الاسبوع المقبل وأداء عدد من المباريات الودية قبل انطلاق الدوري.
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