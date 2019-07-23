دجيكو بديل لوكاكو في إنتر ميلان

بدأ نادي إنتر ميلان الإيطالي بالتفكير في الخطة البديله بالتعاقد مع إدين دجيكو لاعب روما، بعد صعوبة التوقيع مع البلجيكي روميرو لوكاكو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، في الإنتقالات الصيفية الجارية.
ونقلًا عن صحيفة" لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، التي قالتأن إدارة إنتر ميلان بدأت تفكر في الخطة البديلة، وهي التعاقد مع دجيكو، بعد صعوبة التوقيع مع المهاجم البلجيكي، بسبب المبلغ المالي الكبير، الذي طلبه مانشستر يونايتد.
وأضافت الصحيفة أن مبلغ الـ75مليون يورو الذي وضعته إدارة مانشستر يونايتد لإعطاء الضوء الأخضر لرحيل المهاجم البلجيكي، هو السبب الرئيسي في جعل الفريق الإيطالي يتجه إلى التفكير في التوقيع مهاجم روما.
ويعد دجيكو واحدًا من الأعمدة الرئيسية في تشكيلة روما، حيث لعب الموسم الماضي في الدورى الإيطالي 33 مباراة ،سجل 9 أهداف، وصنع 6 لزملائه بالفريق.
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