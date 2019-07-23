أندريه كاريلو يوجه رسالة لجمهور الهلال السعودي

حرص النجم البيروفي أندريه كاريلو على توجيه رسالة لجماهير الهلال بعد إعلان النادي الأزرق التعاقد معه رسميًا اليوم لمدة 4 سنوات قادمة مقابل 9 مليون و300 ألف دولار. ألف دولار. وقال كاريلو في فيديو عبر حسابه على سناب شات باللغة العربية: " أهلاً شباب .. مشتاق لجميع جماهيرالهلال، أراكم قريبا ". أراكم قريبا ". وأعلن الهلال صباح اليوم الثلاثاء ضم كاريلو بشكل نهائي بعد الأداء الرائع الذي قدمه مع الفريق في الموسم الماضي والذي كان يلعب فيه مع الأزرق على سبيل الإعارة قادمًا من بنفيكا البرتغالي.

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