اتحاد الكرة يُشكل لجنة فنية لاختيار مدرب منتخب مصر الجديد

كشف مصدر باتحاد الكرة أن هناك اتجاهًا قويًا لتشكيل لجنة فنية من قدامى المدربين في

مصر، لاختيار المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني.

قال المصدر، إن اتحاد الكرة استقر على تشكيل اللجنة من أجل اختيار المدرب وفقًا لمعايير فنية واضحة، بما يناسب أهداف المنتخب الفترة المقبلة.