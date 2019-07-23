أوناي إيمري: سيبايوس لاعب جيد وأتمنى إنضمامه للفريق

أكد المدرب أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، أن داني سيبايوس لاعب ريال مدريد الإسباني، يتمتع بقدرات رائعه، وأنه سيكون سعيد حال إنضمامه لصفوف المدفعجية.

وتحدث المدرب الإسباني عن اللاعب، خلال المؤتمر الصحفي للفريق، قبل مواجهة ريال مدريد، في كأس الأبطال الدولية، قائلًا"

سيبايوس لاعب رائع، أنا أعرفه منذ أن كان يلعب في ريال بيتيس، إنه يتمته بقدرات هائلة، وهو موهبه لها مستقبل كبير".

وقدم الجانرز في الأيام الماضية عرضًا لريال مدريد من أجل التعاقد مع سيبايوس

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على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، في الإنتقالات الصيفية الحالية.

وخرج صاحب الـ22 عامًا من حسابات الفرنسي زيدان المدير الفني لريال مدريد، ودخلت الكثير من الأندية سباق التعاقد مع سيبايوس، على رأسهم إيه سي ميلان الإيطالي.

ويعد أرسنال هو الأقرب لخطف توقيع اللاعب الإسباني، نظرًا لأنه سيضمن مكانًا أساسيًا في تشكيلة الجانرز، بعد رحيل رامسي، إلى صفوف يوفنتوس.