الاتحاد الأفريقي للكانوي والكياك يطمئن على استعدادات مصر لاستضافة بطولة أفريقيا للشباب

قام أحمد عبدالقادر القائم بأعمال الأمين العام للاتحاد الأفريقي للكانوي والكياك بزيارة ميدانية لمصر لمتابعة آخر التطورات والتجهيزات التى تمت استعدادا لبطولة أفريقيا للشباب تحت 23 والتي تستضيفها مصر في مدينة دهب في شهر سبتمبر المقبل تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. في شهر سبتمبر المقبل تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. وأبدى الأمين العام للاتحاد الأفريقي إعجابه بما رأى من استعدادات لتنظيم البطولة ووجه بضرورة استكمال توفير القوارب والأدوات اللازمة لتظهر البطولة بالمظهر اللائق بسمعة ومكانة مصر، التي أبهرت العالم مؤخرا بتنظيم بطولة أفريقيا لكرة القدم. ووجه بضرورة استكمال توفير القوارب والأدوات اللازمة لتظهر البطولة بالمظهر اللائق بسمعة ومكانة مصر، التي أبهرت العالم مؤخرا بتنظيم بطولة أفريقيا لكرة القدم. وفى نهاية جولته قام رئيس الاتحاد المصرى للكانوي والكياك المستشار محمد السكري، وأعضاء مجلس الإدارة بإهدائه درع الاتحاد تكريما له. Advertisements

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