النحاس: مباراة الأهلي لها حسابات خاصة.. ونريد إنهاء الدوري بشكل جيد

أكد عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، أن الفريق سيفتقد أحمد علي، مهاجم الفريق السابق، هداف الدوري، بعد رحيله إلى بيراميدز، متمنيًا له التوفيق في رحلته الجديدة مع فريقه الجديد.

أضاف النحاس في تصريحات تليفزيونية أن

فريقه استعد بشكل جيد لمباراة الأهلي، المقرر لها غدًا الأربعاء ضمن مؤجلات الجولة ال٣٣ من الدوري، بعدما خاض الفريق ٤ مباريات ودية خلال فترة توقف الدوري.

تابع، أن مبارياته أمام الفرق الكبرى تكون لها حسابات أخرى، والأهلي ينافس على المركز الأول، مشيرًا إلى أنه يريد إنهاء الدوري بشكل جيد، وأن مثل تلك المباريات تزيد من دوافع اللاعبين.

اختتم النحاس تصريحاته، بأن الفريق يهدف للوصول إلى المركز الرابع في الموسم الجديد، بعدما فشل الفريق في تحقيقه هذا الموسم.

