الشباب والرياضة تطلق فعاليات مهرجان إبداع مراكز الشباب الموسم الثاني

تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، أعلنت وزارة الشباب والرياضة، إنطلاق فعاليات أضخم وأكبر مهرجان ثقافى وفني يقام على نطاق الجمهورية، تحت عنوان "إبداع مراكز الشباب" وذلك للموسم الثاني على التوالى.

نظرًا للانتشار الكبير للمهرجان فى مختلف مراكز الشباب وفي جميع المحافظات في أكثر من 20 مجالًا تنافسيًا

فنيًا وادبيًا وثقافيًا، اعتمد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى، ميزانية قدرها 20 مليون جنيه للصرف على كافة فعاليات المهرجان.

من المقرر أن تقام التصفيات النهائية للمهرجان على مسرح الوزارة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

انطلقت فعاليات المهرجان بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة في مجال القصة القصيرة، وقامت محافظة الغربية بالتصفيات لمجالات (شعر فصحى وعامية،العروض المسرحية، التأليف المسرحي).

كما شهدت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح، التصفيات النهائية لمجالي (الغناء الفردي والجماعي، العزف الفردي والجماعي)، تواصل الوزارة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية متابعة التصفيات النهائية لمجالات التسابق بمهرجان إبداع مراكز الشباب الموسم الثاني، بجميع مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية.