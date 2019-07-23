وزير الرياضة: أداء شباب مصر في المونديال مشرف ونتائجه غير مسبوقة

أشاد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، بالأداء المشرف والمبهر للمنتخب المصرى للشباب لكرة اليد، بعد تحقيقه للفوز الخامس على التوالي على حساب أحد المنتخبات العريقة في كرة اليد، وهو المنتخب الفرنسي بنتيجة 37-32، ذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة في مواجهات المجموعة الثانية لبطولة العالم لكرة اليد للشباب، المقامة حاليًا بإسبانيا.

من جانبه، صرح وزير الرياضة، أن أداء المنتخب الوطني للشباب في مونديال اليد حاليًا يمثل تألقًا لافتًا لكرة اليد

المصرية بشكل غير مسبوق، حيث أصبح المنتخب المصرى أول فريق غير أوروبي يتصدر مجموعته في مونديال الشباب منذ آخر 10 سنوات لمنافسات مونديال اليد.

كان وزير الرياضة قد عقد بالأمس اجتماعًا مع رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد للكبار، التي تستضيفها مصر في 2021 ، لبحث آخر الاستعدادات والمستجدات الخاصة بالبطولة، حرص

الوزير خلال اللقاء على الإشادة بأداء منتخب الشباب ، واطمأن على توافر كافة التيسيرات والدعم المادى واللوجستي اللازم لمنتخب الشباب خلال منافساته حاليًا في مونديال اليد، بما يهيئ لهم المناخ لتحقيق الأداء المشرف والنتائج المبهرة، وهو ما تظهره نتائج الفرق خلال مبارياته بالبطولة.

بهذه النتيجة احتل المنتخب المصرى صدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، جاء خلفه السويد في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ومنتخب فرنسا ثالثًا برصيد 6 نقاط، وكوريا الجنوبية رابعًا برصيد 4 نقاط، بينما جاء منتخب نيجيريا في المركز الخامس برصيد نقطتين، وتذيل المنتخب الاسترالي المجموعة بدون أية نقاط.