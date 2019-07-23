3 حكام مرشحين لإدارة مباراتي الزمالك والإسماعيلي والأهلي أمام المقاولون

علمت "الوفد"، أن هناك 3 حكامًا مرشحون لإدارة مباراتي الزمالك مع الإسماعيلي، والأهلي مع المقاولون، المقرر إقامتهما غدًا الأربعاء في بطولة مع المقاولون، المقرر إقامتهما غدًا الأربعاء في بطولة الدوري المصري الممتاز. تفاضل لجنة الحكام بين الثلاثي محمد معروف وإبراهيم نور الدين ومحمد عادل لاختيار حكمين منهم لإدارة المباراتين.

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