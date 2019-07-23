اونلاين | كورة ستار أونلاين: مشاهدة مباراة برشلونة وتشيلسي بث مباشر Barcelona Griezmann يلا شوت رابط ماتش

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تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية اليوم الثلاثاء 23 يوليو 2019 إلى ستاد سايتاما في تمام الثانية عشر والنصف صباحًا لمتابعة مباراة برشلونة وتشيلسي في كأس الأبطال الدولية. خسر برشلونة كأس ملك إسبانيا على يد فالنسيا بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي جمعت بينهم على ملعب فينتو فيامارين وكان قد حسم البلوجرانا لقب اللليجا للمرة الثانية على التوالى والـ26 فى تاريخه منذ أربع جولات بعد أن حصد 87 نقطة طوال مشواره في الدوري.

وكانت آخر مواجهات تشيلسي أمام فريق نيو إنجلاند وانتهت المباراة بفوز البلوز بثلاثية نظيفة، أما عن الدوري الإنجليزي فكان قد أنهى البلوز الموسم في المركز الثالث برصيد 72 تقطة طوال مشواره ليتأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ستقوم قناة beIN SPORTS HD 2 ببث المباراة كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة برشلونة وتشيلسي عبر موقع الخليج 365 الرياضي وbeIN SPORTS HD 2.

من المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة كالتالي :-

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : نيسلسون سيميدو -0وكلير توديبو وصامويل أومتيتي وسيرجي روبيرتو

خط الوسط : رافينيا ودي يونج وريكي بويج

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خط الهجوم : أنطوان جريزمان وبيريز وعثمان ديمبلي

والتشكيل المتوقع لتشيلسي كالتالي :-

حراسة المرمى : ويلي كاباييرو

خط الدفاع : دافيد زاباكوستا وفيكايو توموري ودافيد لويز وإيمرسون

خط الوسط : ماسون مونت وجورجينهو وماتيو كوفاسيتش

خط الهجوم : ميتشي باتشوايي وروس باركلي وتامي أبراهام

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