اونلاين | تابع لايف Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وتشيلسي بث مباشر yalla shoot كورة ستار (جول جريزمان) رابط سريع

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مشاهدة مباراة برشلونة وتشيلسي اليوم الثلاثاء 23-7-2019 بث مباشر شاهد عبر رابط كورة لايف kora live ، حيث يستضيف ملعب سايتاما، مباراة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي برشلونة الإسباني ونظيره تشيلسي الإنجليزي، وذلك في لقاء ودي ضمن تحضيرات الفريقين بمعسكر اليابان للموسم الجديد 2019-2020.

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ويصطدم الفريق الكتالوني بنظيره اللندني، في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الواحدة والظهر ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية والنصف بتوقيت أبو ظبي.

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ويحتضن ملعب سايتاما المباراة الودية بين البارسا والبلوز، ويمكنكم مشاهدة أحداثها مباشرة، من خلال البث الفضائي لقناة بي إن سبورتس إتش دي تو beIN SPORTS HD 2 فضلاً عن روابط البث المباشر التي يوفرها لكم موقع الخليج 365 الرياضي.

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لا يوجد غيابات في صفوف فريق برشلونة قبل مواجهة تشيلسي الودية، وسكتون جميع العناصر متاحة أمام المدرب إرنستو فالفيردي لخوض هذه المواجهة، وسيكون تشكيل البارسا كالتالي: تير شتيجن، نيسلسون سيميدو - كلير توديبو - صامويل أومتيتي - سيرجي روبيرتو، رافينيا - دي يونج - ريكي بويج، أنطوان جريزمان - بيريز - عثمان ديمبلي.

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على الجهة الأخرى لا يوجد غيابات في صفوف فريق تشيلسي قبل مواجهة برشلونة الودية، وسكتون جميع العناصر متاحة أمام المدرب فرانك لامبارد لخوض هذه المواجهة، وسيكون تشكيل البلوز كالتالي: ويلي كاباييرو، دافيد زاباكوستا - فيكايو توموري - دافيد لويز - إيمرسون، ماسون مونت - جورجينهو - ماتيو كوفاسيتش، ميتشي باتشوايي - روس باركلي - تامي أبراهام.