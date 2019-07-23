اونلاين | رابط beIN SPORTS: مشاهدة مباراة برشلونة وتشيلسي بث مباشر (barca TV) يلا شوت بلس برشلونة رابط متعدد 7sry

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تابع البث المباشر لمباراة فريق برشلونة مع منافسه فريق تشيلسي، والتي ستقام اليوم الثلاثاء 23 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات كأس راكوتن الودي، في إطار استعدادات الفريقين للموسم المقبل YALA SHOOOT PLUS.

كورة أون لاين ويسعى فريق تشيلسي لتحقيق الألقاب في الموسم المقبل مع مدربه الجديد فرانك لامبارد، KOORA ONLINE وذلك بعد رحيل ماوريسيو ساري إلى تدريب يوفنتوس KOORA STAR.

يلا شوت حصري بينما يريد برشلونة في الاستعداد جيدا للموسم القادم، من أجل الحفاظ على بطولة الدوري الإسباني، وتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الغائب منذ 4 سنوات متتالية عن خزائن الفريق BEIN SPORTS.

كورة توداي سوف تقام تلك المباراة بين فريق تشيلسي وفريق برشلونة في الساعة الثانية عشر والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الواحدة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة YALA KOORA، مباراة نادي برشلونة مع تشيلسي تابع حصري بدون تقطيع.