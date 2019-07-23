رياضة | مدافع بني سويف يوقّع للالومنيوم لموسمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع بني سويف يوقّع للالومنيوم لموسمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعّم فريق الألومنيوم، صفوفة استعداداً للممتاز "ب" بالتعاقد مع اللاعب محمد عبد الحفيظ، مدافع نادي بني سويف، لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر .

وقام اللاعب بالتوقيع في حضور ياسر الكناني، المدير الفني للألومنيوم، وصلاح صالح، والمشرف على الفريق، وسيد قاسم، المدير الإداري .

ويذكر أن عبد الحفيظ، بدأ بناشئين غزل المحلة، ثم صيد المحلة، ثم انتقل لنادي الجونة، ومنه لنادي بني سويف، بدوري القسم الثاني، قبل أن يفسخ تعاقدة مؤخراً مع إنادي أبوقير، بعد أيام من التعاقد، وينتقل لصفوف فريق نادي الألومنيوم.